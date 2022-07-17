Сбер начал рефинансировать ипотеки, взятые весной 2022 года

Сбер запустил программу рефинансирования ипотек, взятых с марта по май 2022 года. Об этом сообщил глава банка Герман Греф. Его слова процитировало РИА «Новости».

Программа действует с 15 июля. Греф отметил, что этим предложением можно воспользоваться один раз. Программа действует до 15 октября этого года.

«Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке — до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке», — сказал он.

Он сообщил об этом на брифинге после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка.

В прошлом месяце представители Сбера заявляли, что банк позволит клиентам снизить ставку по ипотеке, выданной весной от 13,9%. При этом они отрицали вероятность рефинансирования льготных кредитов. По их словам, ставку планировали снизить до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт.