  • Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти

    28 сентября 2019, 00:55

    Кирилл Фролов

    Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco полностью восстановила добычу нефти после нападения на свои НПЗ. Уровень добычи составляет 9,8 миллиона баррелей в сутки, сообщила «Газета.Ru»
    Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти

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    После атаки на саудовские нефтяные объекты добыча сократилась более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

    14 сентября два крупных НПЗ Saudi Aramco подверглись ударам военных беспилотников. На предприятиях произошел сильный пожар.

    Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, с которыми Саудовская Аравия воюет в Йемене. Саудовские власти и США обвинили в атаке поддерживающий хуситов Иран. В Тегеране заявили, что не причастны к нападению.

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    Мировые цены на нефть подскочили на короткое время.

    Президент США Дональд Трамп решил ужесточить санкции в отношении Ирана.

    США договорились о поставке в Саудовскую Аравию дополнительных средств защиты от воздушного нападения. Имеющиеся системы не смогли сбить ни одного дрона.