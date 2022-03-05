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    05 марта 2022, 16:10

    Путин: санкции против России сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло

    Наталья Жуковская

    Санкции против России сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что ядерные силы РФ были переведены на особый режим после заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

    Путин: санкции против России сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло

    «Никто не одернул главу МИД Британии после слов о вовлечении НАТО в конфликт на Украине, Россия восприняла это как сигнал», — сказал президент.

    Он добавил, что военное положение вводится в стране по закону, по указу президента в случае внешней агрессии.

    «У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», — отметил Путин.