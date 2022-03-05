Путин: санкции против России сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло

Санкции против России сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что ядерные силы РФ были переведены на особый режим после заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Никто не одернул главу МИД Британии после слов о вовлечении НАТО в конфликт на Украине, Россия восприняла это как сигнал», — сказал президент.

Он добавил, что военное положение вводится в стране по закону, по указу президента в случае внешней агрессии.

«У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», — отметил Путин.