Деньги 28 февраля 2024, 14:46 Санкции против «Совкомфлота» сдвинули запуск поставок газа с «Арктик СПГ-2» «Коммерсант»: из-за санкций США отложили начало поставок газа с «Арктик СПГ-2» РИА «Новости»

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Необходимые для запуска «Арктик СПГ-2» танкеры застряли в Южной Корее из-за антироссийских санкций. НОВАТЭК отложит коммерческую отгрузку газа, сообщил «Коммерсант».

Первую линию проекта сдали и, готовясь к поставкам, на южнокорейской верфи Hanwha Ocean заказали шесть танкеров. Строительство трех из них, оформленных через японскую компанию Mitsui OSK Lines, задержали из-за нехватки рабочих. Танкер «Илья Мечников» доделают в марте, сдачу «Николая Семенова» и «Николая Басова» отложили на неопределенный срок.

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Отправку оставшихся трех танкеров заморозили. Их заказали через «Совкомфлот», который попал в последний пакет санкций США. Издание заявило, что из-за этого старт коммерческих отгрузок газа с «Арктик СПГ-2» перенесут — у НОВАТЭК нет флота.

Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил в сенате, что цель США — задушить проект «Арктик СПГ-2». Журналисты предупредили, что это не только отрежет Европу от российского газа, но и спровоцирует сбой на мировых энергетических рынках.