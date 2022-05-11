Введение против России санкции сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года. Речь идет об экспорте и импорте товаров, заявил в своем докладе Центробанк.

«Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте», — сообщил регулятор.

Согласно материалу ЦБ, на мировые товарные рынки, скорее всего, будет влиять общая неопределенность, а также ограничения на российский экспорт. В итоге цены будут оставаться на повышенном уровне.

При этом Центробанк отметил, что основные товары российского экспорта будут реализовываться со скидкой. Это поможет сдержать стоимостный объем экспорта товаров. Как полагает регулятор, на прогнозном горизонте ценники на товарных рынках постепенно вернутся к своим равновесным уровням.

По мнению ЦБ, ограничения на экспорт и импорт, а также сложная ситуация с логистикой и платежами обернутся тем, что внешней торговли будут ниже исторически нормальных значений.