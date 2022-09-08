Санкции лишь укрепили интерес к дедолларизации – Мишустин | 360°

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Санкции лишь укрепили интерес к дедолларизации – Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин предсказал многолетнюю дедолларизацию

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Для обеспечения финансового суверенитета Россия должна провести дедолларизацию, однако это долгосрочный процесс. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании Московского финансового форума, что он займет много лет.

«Хотя сам процесс дедолларизации уже давно начался, санкции лишь укрепили интерес к нему. <…> Значительное сокращение использования доллара — долгосрочный тренд, он требует последовательной многолетней работы», — предупредил председатель правительства.

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Широкое использование национальных валют важно для обеспечения независимости от третьих стран, это один из компонентов финансового суверенитета. На Московской бирже начали торговать в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе — феврале этого года в среднем объем кассовых операций по ним составлял 1,7 миллиарда рублей, то в июле — августе достиг 60 миллиардов.

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По словам Михаила Мишустина, также увеличилась доля расчетов в национальных валютах на территории Евразийского экономического союза. Он допустил, что дедолларизацию проведут другие страны, и тогда сформируется многополярная система международных расчетов.

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