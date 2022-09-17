Запад решил избавиться от платежной системы «Мир» | 360°

Деньги 17 сентября 2022, 09:12 Поделиться Telegram

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Viber Запад решил избавиться от платежной системы «Мир» FT: Запад захотел ввести санкции против платежной системы «Мир» РИА «Новости»

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Запад хочет усугубить финансовую блокаду в России и готовит для этого санкции против платежной системы «Мир». Об этом сообщила газета The Financial Times.

Ограничения уже коснулись генерального директора российской Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева из-за того, что он вел финансовую деятельность в России. Также Соединенные Штаты хотят ввести санкции против зарубежных организаций, которые пользуются системой «Мир».

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Американская сторона планирует повлиять на Турцию, чтобы та отказалась от обслуживания российских карт. Для этого власти США могут попытаться надавить на пять турецких банков, которые поддерживают «Мир»: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bankası, DenizBank и Halkbank.

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По данным издания, Запад опасается, что по примеру Турции другие государства также захотят сотрудничать с Россией. В связи с этим делегация из Бельгии в октябре 2022 года отправится в страну, чтобы обсудить вопросы финансовой сферы.

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