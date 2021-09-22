Самым затратным разделом в бюджете РФ оказалась социальная политика

На раздел «Социальная политика» в федеральном бюджете РФ в течение последних шести лет направляли больше всего средств. В 2021 году на него потратили 3,717 триллиона рублей.

За весь год на эти цели предусмотрено более шести триллионов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Счетной палаты.

В раздел «Социальная политика» включены расходы на пенсии, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства. С 1 января по 1 августа по нему израсходовали чуть более половины выделенных средств — 3,717 триллиона рублей из шести запланированных.

За первые семь месяцев 2021-го в рамках направления больше всего потратили на пенсионное обеспечение. На эти цели ушло 1,772 триллиона рублей.

Счетная палата представила новый модуль, который собирает данные о расходах федерального бюджета и показывает запланированные на различные направления, госпрограммы и нацпроекты суммы. На сайте ведомства можно отследить и расход средств.