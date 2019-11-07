Самым богатым китайцем стал основатель Alibaba

Состояние Джека Ма оценили в 38,2 миллиарда долларов, что на 3,6 миллиарда долларов больше, чем в рейтинге прошлого года.

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Второе место занял Ма Хуатэн, основатель Tencent Holdings. Его капитал оценивается в 36 миллиардов долларов. В сравнении с прошлогодним рейтингом он вырос на 3,2 миллиарда долларов.

Третьим в рейтинге оказался Хуэй Ка Янь с 27,7 миллиарда долларов. Отмечается, что состояние председателя и крупнейшего акционера China Evergrande Group сократилось. В 2018 году его капитал составлял 30,8 миллиарда долларов.

В марте список Forbes самых богатых бизнесменов мира показывал иную картину. Ма Хуатэн занимал 20-е место с 38,8 миллиарда долларов, а Джек Ма лишь 21-е с капиталом 37,3 миллиарда долларов.