Деньги 27 декабря 2022, 15:07 Самый высокий индекс оливье показала Чукотка ТАСС рассчитал индекс оливье для регионов, самый высокий — на Чукотке freepik

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Больше остальных россиян на салат оливье в 2022 году потратят жители Чукотки, меньше всех — Белгородской области. Цены на ингредиенты отличаются в них более чем вдвое. Альтернативный индекс инфляции рассчитал ТАСС.

Агентство взяло за основу стандартный рецепт из четырех яиц, полкило колбасы, четырех огурцов, по 400 граммов горошка и картофеля, 120 граммов моркови и 250 граммов майонеза, но без лука. В Чукотском автономном округе такой набор обошелся в 994,6 рубля, в Белгородской области — 400,2 рубля. Примерно посередине оказались Псковская область с 472,9 рубля, Томская — 474,9, Свердловская — 481,3, Тульская — 492,9, Орловская — 485,8 рубля и другие регионы.

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Оливье с говядиной, а не колбасой, остался самым дорогим на Чукотке, а самым дешевым — в Ингушетии. Он обойдется покупателям в 1098,6 и 467,5 рубля соответственно. Салат с курицей на Чукотке подешевеет до 783,5 рубля, но останется самым затратным во всей России. В Белгородской области — самый бюджетный вариант на курятине, за 275,2 рубля.

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В Московской области за продукты для оливье с колбасой придется заплатить 565,9 рубля, с говядиной — 598,4 рубля, а с курицей — 351,1 рубля.

Среднюю стоимость оливье по России в 2021 году оценили в 482 рубля, за год до этого — 355 рублей.