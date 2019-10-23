Самый крупный в Европе. Логистический центр «Леруа Мерлен» открыли в Дмитрове

В Дмитрове официально открыли распределительный центр «Северная звезда». Это самый крупный логистический центр компании «Леруа Мерлен». Новое предприятие обеспечит рабочими местами порядка тысячи жителей Подмосковья.

Первыми, кого принял самый крупный в нашей стране и Европе инновационный логистический центр «Северная звезда», стали пять грузовиков. Именно отсюда все товары европейской компании будут распределяться не только по России, но и в Казахстан.

Общий объем инвестиций, вложенных в проект, — порядка 10 миллиардов рублей. Для компании «Северная звезда» станет самым крупным логистическим объектом в России. Находится центр на территории подмосковного PNK-парка «Белый Раст».

Источник фото: телеканал «360»

Площадь распределительного центра 140 тысяч квадратных метров. Общая площадь застройки — 31 гектар — эта цифра сопоставима с площадью 48 футбольных полей. Именно здесь будут работать сотни жителей Подмосковья. В логистическом центре будут применяться новейшие технологии, не имеющие аналогов в мире — последнее поколение системы автоматизации складских операций.

Мощностей центра хватит на то, чтобы обслуживать 1,5 тысячи поставщиков. На предприятии уже создано около 300 рабочих мест, а к 2021 году количество вакансий увеличится до тысячи.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Накануне новый объект посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он проверил готовность центра к открытию и отметил важность появления дополнительных рабочих мест.

«Такие эффективные и автоматизированные склады, конечно, дают дополнительную возможность, дополнительные рабочие места. Для нас это все имеет принципиально важное значение. Как и то, что прилегающие территории к этому большому складскому комплексу тоже обречены на развитие», — подчеркнул глава региона.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Особое внимание Андрей Воробьев уделил возможности работать рядом с домом, которая появилась у жителей Дмитрова с открытием «Северной звезды». Теперь расстояние до работы значительно сократится, а вскоре сотрудники распределительного центра смогут добираться до него на общественном транспорте.

«Леруа Мерлен» — французская компания-ретейлер, основанная в 1923 году. На российском рынке появилась в 2004-м, открыв первый магазин в Мытищах. Сейчас сеть «Леруа Мерлен» насчитывает более 400 торговых точек по всему миру.