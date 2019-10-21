Самый доступный газ России на Сахалине и в ЯНАО

Россияне хотели бы знать зарплаты своих коллег Подробнее

Агентство сообщило, что в России одна из самых низких цен на природный газ для населения. Но внутри страны стоимость колеблется весьма значительно. Эксперты посчитали, сколько кубометров сетевого газа могут приобрести жители разных субъектов на свою среднемесячную зарплату.

Лидерами рейтинга стали газодобывающие регионы. В Ямало-Ненецком автономном округе средняя чистая зарплата (после вычета НДФЛ) позволяет купить примерно 20 тысяч кубических метров газа. Более 10 тысяч кубометров доступно москвичам, сахалинцам, жителям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа.

Меньше всего газа на зарплату купят жители Кировской, Ивановской, Саратовской и Иркутской областей — менее трех тысяч кубометров. Это связано не столько с низкой оплатой труда, сколько с высокой стоимостью голубого топлива.

Меньше всего за сетевой газ приходится платить в Ямало-Ненецком автономном округе — 4,27 рубля за кубический метр, больше всего в Иркутской области — 13,56 рубля. Средняя цена по России 6,27 рубля.