    28 января 2020, 03:14

    Самый дорогой особняк в мире купил украинский миллиардер

    Кирилл Фролов

    Самый богатый житель Украины Ринат Ахметов приобрел поместье Les Cedres на юге Франции. Сумма сделки, по данным Bloomberg, составила 200 миллионов евро. Компания Ахметова назвала покупку виллы «долгосрочной инвестицией».
    Самый дорогой особняк в мире купил украинский миллиардер

    Инвесткомпания Ахметова SCM Holdings Limited приобрела коттедж с окружающим его ботаническим садом у Campari Group. Вложения в недвижимость в SCM назвали «ключевой сферой инвестиций в Европе и Северной Америке наряду с горнодобывающей промышленностью, металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом».

    В августе 2019 года Bloomberg писал, что Campari достигла предварительной договоренности о продаже поместья за 200 миллионов евро против изначально заявленных 350 миллионов. Агентство назвало недвижимость самым дорогим особняком в мире, выставлявшемся на торги.

    Ранее виллой в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра владел король Бельгии Леопольд II. С 1920-х она принадлежала семье производителей ликера Grand Marnier. В 2016 году особняк приобрела компания Campari.

    Вилла с 14 спальнями расположена на участке площадью 14 гектаров.

    Состояние Ахметова Forbes оценивает в 6,7 миллиарда долларов, Bloomberg — в 6,07 миллиарда.