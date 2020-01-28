Самый дорогой особняк в мире купил украинский миллиардер

Инвесткомпания Ахметова SCM Holdings Limited приобрела коттедж с окружающим его ботаническим садом у Campari Group. Вложения в недвижимость в SCM назвали «ключевой сферой инвестиций в Европе и Северной Америке наряду с горнодобывающей промышленностью, металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом».

В августе 2019 года Bloomberg писал, что Campari достигла предварительной договоренности о продаже поместья за 200 миллионов евро против изначально заявленных 350 миллионов. Агентство назвало недвижимость самым дорогим особняком в мире, выставлявшемся на торги.

Ранее виллой в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра владел король Бельгии Леопольд II. С 1920-х она принадлежала семье производителей ликера Grand Marnier. В 2016 году особняк приобрела компания Campari.

Вилла с 14 спальнями расположена на участке площадью 14 гектаров.

Состояние Ахметова Forbes оценивает в 6,7 миллиарда долларов, Bloomberg — в 6,07 миллиарда.