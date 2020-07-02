Самый богатый человек планеты увеличил свое состояние до $172 млрд

Джефф Безос владеет компанией Amazon, и благодаря скачку акций на бирже он обновил свой исторический рекорд. Его состояние теперь составляет 172 миллиарда долларов. Его предыдущий максимум был зафиксирован в 2018 году, тогда он владел суммой 167,7 миллиарда.

Такими темпами Безосу предрекают стать первым человеком в мире, чей капитал превысит триллион долларов, причем уже через шесть лет. Глава Amazon остается самым богатым на протяжении трех лет подряд.

Также издание сообщает, что в целом 500 богатейших людей мира пережили кризис, связанный с пандемией, причем с наименьшими потерями. А по предварительным итогам их совокупный доход даже увеличился — с 5,91 триллиона долларов в начале года до 5,93 триллиона к настоящему времени.