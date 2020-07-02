Самый богатый человек планеты увеличил свое состояние до $172 млрд
Богатейший человек планеты Джефф Безос увеличил свое состояние до очередного рекорда. Теперь оно превышает 170 миллиардов долларов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.
Джефф Безос владеет компанией Amazon, и благодаря скачку акций на бирже он обновил свой исторический рекорд. Его состояние теперь составляет 172 миллиарда долларов. Его предыдущий максимум был зафиксирован в 2018 году, тогда он владел суммой 167,7 миллиарда.
Такими темпами Безосу предрекают стать первым человеком в мире, чей капитал превысит триллион долларов, причем уже через шесть лет. Глава Amazon остается самым богатым на протяжении трех лет подряд.
Также издание сообщает, что в целом 500 богатейших людей мира пережили кризис, связанный с пандемией, причем с наименьшими потерями. А по предварительным итогам их совокупный доход даже увеличился — с 5,91 триллиона долларов в начале года до 5,93 триллиона к настоящему времени.