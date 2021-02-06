Самый богатый человек мира заработал за неделю $11,5 млрд

Издание отметило, что на этой неделе рост показали ценные бумаги всех технологических компаний, а 10 богатейших людей мира увеличили состояние своих активов на 74 миллиарда долларов.

На втором месте по недельным доходам расположились основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж с 10 миллиардами долларов. Прошедшая неделя оказалась успешной для акций материнской компании поисковика Alphabet. Стоимость ценных бумаг подскочила на 14%, отыграв падение в 3,4% на минувшей неделе. Оптимизма инвесторам добавило сообщение компании о росте заказов на цифровую рекламу. Этот сектор серьезно пострадал во время пандемии.

Замкнул тройку по объему недельного дохода бывший богатейший человек планеты Джефф Безос. Акции компании Amazon выросли на 4,6% после падения на 2,7% на минувшей неделе. Уходящий с руководящего поста Безос добавил к своим капиталам 7,7 миллиарда долларов.

За минувший год ценные бумаги Amazon показали самый высокий рост на рынке — 63%. Пандемия только повысила интерес пользователей к интернет-торговле. На этой неделе Джефф Безос объявил, что уходит с поста руководителя Amazon, который занимал 29 лет. Он намерен сосредоточиться на развитии сторонних компаний Blue Origin и The Washington Post. На посту в Amazon его сменит Энди Ясси, отвечавший за развитие облачных сервисов компании.

Илон Маск возглавил список самых богатых людей мира в начале января, когда его состояние выросло до 185 миллиардов долларов. По уровню богатства он обогнал Джеффа Безоса, который лидировал в списке мультимиллиардеров последние три года.