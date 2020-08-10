Самые высокие запросы пенсии оказались у москвичей

Ожидания у россиян зависят от региона и профессии. Так, москвичей устроила бы сумма в 92 тысячи рублей, жителей Владивостока — в 78 тысяч рублей, а Санкт-Петербурга — в 70 тысяч. Будущие пенсионеры Ульяновска и Ярославля хотели бы получать 48 тысяч рублей. А в Ижевске, Тольятти, Саратове и Рязани приемлемой суммой для пенсии считают 49-50 тысяч рублей.

Что касается профессий, то большую пенсию ждут маркетологи, связисты, пиарщики и транспортники. Их устроит пенсия в 54 тысячи рублей. Работники торговли, аналитики и ученые запрашивают чуть меньше — 59-61 тысячу рублей. Также запросы отличаются у мужчин и женщин — 61 и 56 тысяч рублей соответственно.

В начале августа специалисты провели исследование и выяснили, что 33% россиян хотят уйти на пенсию раньше срока. А 80% призналось, что не могут уйти с работы, потому что им не на что будет жить.