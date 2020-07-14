Французская компания JCDecaux — мировой лидер в наружной рекламе — продала все ценные бумаги в группе Russ Outdoor. Сумма сделки составила, предположительно, 2,25 миллиарда рублей.

О выходе JCDecaux из группы акционеров сообщили РБК три источника, а потом подтвердил исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян. Это случилось потому, что все 25% акций, которые были в Russ Outdoor, выкупила другая организация.

Ценные бумаги приобрело ООО «Стинн» — эта же организация в октябре 2019 года консолидировала 48,57% Russ Outdoor. В результате у «Стинн» появилось 73,57% акций, оставшиеся 26,43% остались у ВТБ.

JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. В 2019 году общая выручка группы составила 4,3 миллиарда долларов. Компания занималась бизнесом в России с 2006 года. В 2013-м она выкупила у «ВТБ Капитал» пакет в Russ Outdoor. При этом выручка Russ Outdoor в прошлом году составила 122 миллиона долларов — это 16-й по размеру оператор наружной рекламы в мире. При этом в России эта компания с 2000-х является крупнейшим оператором наружной рекламы по доходам и числу рекламных поверхностей.