Самые богатые компании России сколотили состояние в 3,4 трлн рублей

«Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» стали богатейшими российскими компаниями. Они вошли в число 10 самых состоятельных компаний, которым удалось заработать порядка 3,4 триллиона рублей к началу 2019 года.

Как пишет РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом финансовую отчетность, первое место в рейтинге получил Сбербанк. Лидирующую позицию помогли занять 2,3 триллиона рублей, которые были на счету организации к концу 2018 года. Среди нефинансовых компаний топ-10 занял «Газпром» с капиталом в 849,4 миллиарда рублей.

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Сразу за ним идет «Роснефть» — 832 миллиарда рублей, а третью строчку занимает нефинансовая компания «Лукойл». Ей удалось отправить на счета 492,7 миллиарда рублей. Пятерку лидеров замыкают «Сургутнефтегаз» — 260,3 миллиарда рублей и «Газпром нефть» с 247,6 миллиарда.

В списке также можно увидеть «Почту России» (203,5 миллиарда рублей), Московский фонд реновации жилой застройки (187,5 миллиарда рублей) и «Атомэнергопром» (154,3 миллиарда).

Всего 10 крупнейшим компаниям России, не включая банки, удалось накопить 3,4 триллиона рублей. Именно такая общая сумма насчитывалась на их банковских счетах к концу 2018 года.