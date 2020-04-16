Самые богатые бизнесмены России обеднели на $40 млрд

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских бизнесменов по итогам 2019 года. Оказалось, что общее состояние предпринимателей сократилось на 40 миллиардов долларов.

В список вошли 200 бизнесменов, чье совокупное состояние упало до 456 миллиардов долларов, пишет журнал. Годом ранее сумма была больше на 40 миллиардов долларов. Причинами снижения называют скачки на финансовых рынках из-за стоимости нефти и пандемию коронавируса. Кроме того, изменились и сами правила составления рейтинга. Если раньше в список включали предпринимателей с состоянием более 400 миллионов долларов, то теперь — 500.

Первое место в рейтинге отдали владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину. Его состояние составляет 19,7 миллиарда долларов. Сразу за ним идет председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин (18,1 миллиарда). Замыкает тройку лидеров глава «Новатэка» Леонид Михельсон со своими 17,1 миллиарда.

В мире самым богатым человеком остается глава американской корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 138 миллиардов долларов.