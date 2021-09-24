Минэкономразвития РФ рассматривает возможность выплаты больничных и декретных отпусков для самозанятых. Об этом сообщила газета «Ведомости».

МЭР предложило изучить вопрос о предоставлении социальных гарантий самозанятым россиянам, направив письмо в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Копия документа имеется в распоряжении издания, источник подтвердил его подлинность.

Самозанятые сейчас не делают отчисления в ФСС и, соответственно, не могут рассчитывать на компенсацию больничных, как и на декретные выплаты. МЭР попросило ФСС и ВСС высказать позицию по вопросу предоставления им таких прав. Замглавы ведомства Татьяна Илюшникова подтвердила, что такие обсуждения сейчас ведутся.

В Минтруде также подтвердили, что изучаются различные механизмы обеспечения соцгарантий для самозанятых. При этом учитывается и аналогичный международный опыт.

«Минтруд считает принципиально важным создание таких условий, которые бы не препятствовали развитию такой формы правоотношений», — сообщил представитель Минтруда.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что к 2024 году количество самозанятых в России может вырасти до пяти-шести миллионов человек.