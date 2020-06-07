Самозанятым в России вернули налоги на 8,5 млрд рублей

Это те деньги, которые полагаются россиянам, зарегистрированным официально как самозанятые. Таких в стране около 700 тысяч.

Ранее о поддержке этой группы населения говорил президент России Владимир Путин. Он предложил вернуть им налог на доход в полном объеме. Речь идет о вычетах за 2019 год. Выплаты автоматически поступят на счета.

Также самозанятые могут получить пособие по безработице. Но для этого нужно будет сняться с учета налога на профессиональный доход — тогда человек будет официально считаться безработным.

Налог на профессиональный доход ввели в 23 регионах России с 1 января 2019 года. Он касается тех, у кого нет работодателя и наемных работников, но есть постоянный доход (няни, репетиторы и прочее). Налог от этой деятельности составляет 6%.