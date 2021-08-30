Кредитование станет более доступным для самозанятых россиян. Для этого Банк России собирается разрешить рассматривать справку о доходах самозанятого из приложения «Мой налог» в качестве документа, который подтверждает его доход.

О планах изменения механизма кредитования россиян, работающих на себя, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ЦБ РФ и Общероссийского народного фронта.

По словам заместитель руководителя ОНФ Арсения Беленького, в настоящее время кредитование самозанятых происходит согласно положению Банка России 590-П. В нем содержится список документов для анализа положения заемщика. Среди них, например, справка с места работы и НДФЛ.

Но пока в этом перечне нет справки о доходах самозанятого, поэтому банки, как правило, предлагают такой категории россиян кредиты для физлиц, не учитывая их статус.

Представитель Центробанка уточнил, что изменение списка документов направлено на стимулирование финансирования самозанятых. Кроме того, из-за того, что банки пока неохотно принимают справки из приложения, происходят сложности при расчете показателя предельной долговой нагрузки для самозанятых.

Банкам нужно иметь больший запас капитала для выдачи кредита, если этот показатель у заемщика высокий. Финансовым организациям это невыгодно, хотя кредиты, которые берут самозанятые на предпринимательскую деятельность, не облагаются надбавками к коэффициентам риска, объяснил он. Изменение в положение 590-П могут внести до конца года.