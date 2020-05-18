Самозанятым москвичам пообещали вернуть 495 миллионов рублей налогов

Самозанятым жителям Москвы выплатят в сумме 495 миллионов рублей, которые они внесли в 2019 году в качестве налога. Вернуть налог смогут 194 тысячи человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подтвердил, что город вернет 495 миллионов рублей налогов, уплаченных самозанятыми в 2019 году.

По словам Ефимова, многие жители Москвы предпочитают самостоятельную профессиональную творческую и интеллектуальную деятельность работе в какой-либо организации.

«Статус самозанятого позволяет им делать это легально, платить налоги с дохода, как и другие представители бизнеса, и точно так же получить государственную поддержку и защиту в период кризиса. Озвученные президентом России меры позволят самозанятым гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса», — цитирует Ефимова сайт мэра и правительства Москвы.

Как именно самозанятым будут возвращать деньги, Ефимов пока не объявил. Вице-мэр отметил, что столичные власти прорабатывают максимально упрощенный способ возврата.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в качестве меры поддержки предложил вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги.