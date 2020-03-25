Самозанятых хотят освободить от налогов из-за коронавируса

Депутат Госдумы Борис Чернышов попросил временно отменить налог для самозанятых из-за коронавируса. Он напомнил, что у таких людей нет ни отпусков, ни больничных, а из-за карантина они теряют доходы.

Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову. Он предложил отменить налог для самозанятых до окончания пандемии коронавируса, копия письма есть в распоряжении RT.

Депутат отметил, что из-за распространения коронавируса многие сидят на карантине, а значит, доходы самозанятых могли сократиться. Но они все равно должны платить 4 или 6% от своих заработков в качестве налогов.

«Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, могут дать толчок развитию экономики России, стать своего рода драйвером для этого процесса», — отметил Чернышов.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. По всему миру COVID-19 заболели почти 423 тысячи человек, скончались больше 18 тысяч. В России зафиксировали 495 случаев.

Из-за того, что многие ушли на карантин, а развлекательные заведения и вовсе закрыли, в правительстве обсуждают меры поддержки для бизнеса, в том числе освобождение от проверок.