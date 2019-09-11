Самозанятые жители Подмосковья выплатили больше 50 млн рублей налогов с начала года

Почти 51 миллион рублей поступил в консолидированный бюджет Московской области по налогу на профессиональный доход с начала 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов и экономики региона.

Самозанятые граждане, проживающие на территории Подмосковья, за восемь месяцев текущего года заплатили 50,8 миллиона рублей налога на профессиональный доход. За это же время в регионе в качестве самозанятых зарегистрировались около 39 тысяч налогоплательщиков.

В Балашихе на учет встали свыше 2000 самозанятых, такая же цифра — в Одинцовском округе. В городском округе Подольск зарегистрировались 1,9 тысячи самозанятых, более 1,7 тысячи — в Люберцах, более чем по 1,5 тысячи — в Химках, Мытищах и Раменском округе.

Как разъяснила министр финансов и экономики Московской области Елена Мухтиярова, новый налоговый режим позволяет в упрощенном порядке платить минимальный налог от самостоятельной деятельности, а главное — вести ее легально.

«В качестве самозанятых регистрируются самые разные специалисты: дизайнеры, сантехники, риелторы, репетиторы, фотографы, мастера маникюра и многие другие. Режим популярен среди тех, кто получает доход от аренды жилой недвижимости. Новый налог выводит из тени тех, кто раньше получал неофициальный доход», — отметила Елена Мухтиярова.

Налог на профессиональный доход экспериментально действует на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и в Татарстане. Ставка налога — 4% для доходов, полученных от физических лиц, и 6% — для доходов от компаний и индивидуальных предпринимателей.

Воспользоваться новым налоговым режимом могут граждане, осуществляющие свою деятельность без наемных работников и с годовым доходом от своей деятельности не более 2,4 миллиона рублей. В качестве самозанятого может оформиться также и индивидуальный предприниматель.