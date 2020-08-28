Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) сочли доходы миллиона зарегистрировавшихся самозанятых россиян выведенными из серой зоны экономики. Речь идет о 130 миллиардах рублей, с которых бюджет получил 3,5 миллиарда рублей в форме налогов.

Как сообщило РБК, каждый день регистрируется 3,5 тысячи человек новых самозанятых. Их средний возраст — 30-40 лет, моложе 18 лет — 6,5 тысяч. По данным ФНС, в основном это водители такси, арендодатели, доставщики товаров, ремонтники, репетиторы, маркетологи и работники сферы ИТ.

При этом, новый налоговый режим спровоцировал руководителей некоторых фирм на увольнение сотрудников с тем, чтобы они продолжили работать на компанию уже в статусе самозанятых. По данным издания, признаки подобных злоупотреблений были выявлены в менее чем 1% фирм. Общее число компаний, сотрудничающих с самозанятыми составляет 97 тысяч. Они выплатили им за работу примерно 30 миллиардов рублей.

За последние шесть месяцев число самозанятых москвичей выросло на 70% до 324 тысяч человек. В среднем их число ежемесячно увеличивается на 20-25 тысяч предпринимателей.