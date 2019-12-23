    23 декабря 2019, 16:12

    Самозанятые получат упрощенный доступ к госзакупкам

    Ольга Ситникова

    Самозанятые россияне получат преференции в области государственных закупок. Такую поддержку уже имеет малый и средний бизнес. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Сегодня соответствующий законопроект поддержали в Совете Федерации .

    «Закон направлен на поддержку самозанятых граждан путем облегчения им доступа к закупкам товаров, работ и услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц. Предусматривается, что меры поддержки, которые применяются в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, будут распространяться и на самозанятых граждан, участвующих в закупках», — пояснил первый зампред Комитета СовФеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

    Изменения коснутся лишь статей «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    Ранее стало известно, что Совет Федерации планирует разработать законопроект, по которому товары российского производства получат приоритет при госзакупках.