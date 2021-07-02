Самой богатой страной Европы признали Данию

Самой богатой европейской страной с точки зрения семейного достатка признали Данию. Об этом сообщило агентство Nation News.

При этом Дания имеет куда больше долгов по сравнению с жителями соседних государств. Большинство долгов у датчан составляют ипотечные кредиты и банковские задолженности под залог жилплощади.

Жители Дании обладают доходом, втрое превышающим финансы соседей по Европейскому союзу. Следующие строчки в списке самых богатых стран Европы занимают Люксембург и Швеция. По уровню семейного дохода самой бедной страной признана Румыния.