«Самая экстремальная на моей памяти». Норвежский аналитик — о ситуации на нефтяном рынке
Норвежский аналитик Хельге Андре Мартинсен назвал «экстремальной» ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке из-за пандемии коронавируса. Специалиста процитировала «Политика сегодня».
«И с точки зрения динамики цен, и с точки зрения того, как выглядит физический рынок нефти, эта ситуация самая экстремальная на моей памяти», — обратил внимание Мартинсен.
По его словам, мировой спрос на нефть упал на 100 миллионов баррелей (25%).
По данным издания, обвал цен на нефтяном рынке произошел в начале марта. Переговоры о дальнейшем сокращении нефтедобычи прекратились, поскольку Эр-Рияд и Москва не пришли к компромиссу по нефтяным вопросам.