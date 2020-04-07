«И с точки зрения динамики цен, и с точки зрения того, как выглядит физический рынок нефти, эта ситуация самая экстремальная на моей памяти», — обратил внимание Мартинсен.

По его словам, мировой спрос на нефть упал на 100 миллионов баррелей (25%).

По данным издания, обвал цен на нефтяном рынке произошел в начале марта. Переговоры о дальнейшем сокращении нефтедобычи прекратились, поскольку Эр-Рияд и Москва не пришли к компромиссу по нефтяным вопросам.