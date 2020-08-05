В Сети множатся поддельные сайты доставки еды

Мошенники имитируют сайты доставки еды, продуктор и электроники все лучше. За последние четыре месяца у известных ресторанных агрегаторови маркетов появились десятки копий — от самых качественных до низкосортных клонов.

Компании пытаются оперативно их блокировать, но мошенники часто успевают кого-нибудь обмануть. По данным «Коммерсанта», в 2020 году в рунете появилось более двух сотен подобных сайтов-клонов. По очевидным причинам, пик появления подделок пришелся на апрель, рассказал изданию ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Область работы обманщиков весьма обширна, они подделывают любые известные площадки, в которых можно оформить онлайн-покупку.

«Злоумышленники всегда используют популярные бренды, констатирует старший контент-аналитик компании Татьяна Сидорина. Тематика таких сайтов зависит от повестки. Сезон отпусков спровоцировал появление поддельных сайтов транспортных компаний, а введение выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг», — напомнил «Коммерсант».

Фишинговые сайты и страницы появляются периодически и, в основном, рассчитаны на разовую рассылку, но крупные компании стараются их быстро нейтрализовать. Служба безопасности сразу заносит в базу данных новые фишинговые ресурсы и оповещает центры реагирования.