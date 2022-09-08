Сахалин и «Газпром» подписали соглашение о строительстве НПЗ | 360°

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Сахалин и «Газпром» подписали соглашение о строительстве НПЗ

Сахалин и «Газпром» на площадке ВЭФ подписали соглашение о строительстве НПЗ

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписала соглашение о сотрудничестве в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь идет о запуске нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), который может появиться на территории Ногликского или Поронайского районов. Появление предприятия увеличит поступления в местный бюджет и создать новые рабочие места.

«В случае запуска производства жидких видов топлива единая дальневосточная авиакомпания „Аврора“, которая базируется на Сахалине, получит более доступный по цене авиакеросин», — отметил Лимаренко.

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По его словам, это даст конкурентные преимущества для Сахалина. В настоящий момент топливо завозится в регион с материка.

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Ранее сообщалось, что с начала 2022 года «Газпром» снизил поставки топлива в Европу на 48%.

Газпром

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