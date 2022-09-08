Сахалин и «Газпром» подписали соглашение о строительстве НПЗ | 360°

Деньги 08 сентября 2022, 03:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сахалин и «Газпром» подписали соглашение о строительстве НПЗ Сахалин и «Газпром» на площадке ВЭФ подписали соглашение о строительстве НПЗ РИА "Новости"

Читать 360tv в

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписала соглашение о сотрудничестве в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь идет о запуске нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), который может появиться на территории Ногликского или Поронайского районов. Появление предприятия увеличит поступления в местный бюджет и создать новые рабочие места.

Реклама

По его словам, это даст конкурентные преимущества для Сахалина. В настоящий момент топливо завозится в регион с материка.

Реклама

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года «Газпром» снизил поставки топлива в Европу на 48%.

0 0 0 0 0 0