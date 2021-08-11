Эксперт рассказал, как снять деньги с карты с забытым пин-кодом

Если пользователь забыл пин-код от своей банковской карты, есть несколько способов снять с нее деньги. Как это сделать, рассказала «АиФ» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Все описанные способы точно не подойдут тем, кто случайно нашел чью-то карту и пробует снять с нее деньги. Но владельцам, которые просто забыли пин-код, они могут помочь. По словам эксперта, точно не нужно пытаться вспомнить примерную комбинацию цифр и ввести ее методом проб и ошибок. После трех неверных попыток карта блокируется на сутки.

Самый лучший способ решить проблему — обратиться в отделение банка. Там нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Потом необходимо заполнить заявление и получить наличные с карты без использования пин-кода.

Если снять деньги нужно не срочно, то можно просто заблокировать имеющуюся карту и перевыпустить ее. Официально это может длиться до 14 дней, но на деле обычно занимает два-три. Для новой карты можно придумать пин-код, который точно не забудется.

Удобно использовать мобильный банк. Нужно просто перевести деньги на ту карту, от которой помнится пин-код. Для этой операции не потребуется ничего вспоминать. Однако за перевод некоторые банки могут взымать комиссию. Похожий способ — перевести средства на системы денежных переводов.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте хотят запустить оплату по биометрии лица. Для этого слепок лица разместят в личном аккаунте, и оплачивать проезд можно будет с привязанной банковской карты.