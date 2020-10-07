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    07 октября 2020, 03:45

    С валютных счетов в Сбербанке за месяц сняли $442 млн

    Кирилл Фролов

    В сентябре клиенты Сбербанка сняли с валютных депозитов почти 442 миллиона долларов, следует из отчетности банка. Это сопоставимо с оттоком на пике пандемии коронавируса, сообщил РБК.
    С валютных счетов в Сбербанке за месяц сняли $442 млн

    Для сравнения, в марте клиенты закрыли депозиты на сумму 1,39 миллиарда долларов, в апреле — на 298 миллионов.

    Нынешнее закрытие валютных счетов может быть связано с падением курса рубля и с низкими процентными ставками в Сбербанке, считают эксперты.

    За сентябрь биржевой курс доллара вырос на 5,5 рубля, евро — на 5 рублей на фоне опасений из-за новых санкций и из-за второй волны коронавируса.

    «Не исключено, что происходит переток с депозитов на текущие счета», — считает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Клиенты в этом случае просто не хотят открывать новый срочный вклад.

    Аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, в свою очередь, заявил, что на фоне падения курса рубля клиенты банков могли снять со счетов и продать свою валюту. А полученные деньги потратили на крупные покупки, «либо поменяли свою инвестиционную стратегию, не ожидая дальнейшего ослабления рубля».

    Новости SMI.FM