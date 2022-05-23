Тема динамики курса российского рубля является постоянной в обсуждении на профильных совещаниях с президентом Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, принимаемые Центральным банком и правительством меры помогают поддерживать макроэкономическую систему России в стабильном состоянии.

«Не хотелось бы подменять собой ЦБ и кабмин, но тема рубля постоянно обсуждается на отраслевых экономических совещаниях с президентом», — заявил Песков.

По состоянию на 23 мая официальный курс доллара составляет 58,89 рубля, курс евро — 60,9 рубля.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что введенные против России санкции навредили самим инициаторам ограничений.