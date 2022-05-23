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    23 мая 2022, 13:02

    Тема динамики рубля обсуждалась на совещаниях с Путиным — Песков

    Дмитрий Песков: тема динамики рубля обсуждалась на совещании с Путиным

    Максим Зинкин

    Тема динамики курса российского рубля является постоянной в обсуждении на профильных совещаниях с президентом Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, принимаемые Центральным банком и правительством меры помогают поддерживать макроэкономическую систему России в стабильном состоянии.

    «Не хотелось бы подменять собой ЦБ и кабмин, но тема рубля постоянно обсуждается на отраслевых экономических совещаниях с президентом», — заявил Песков.

    По состоянию на 23 мая официальный курс доллара составляет 58,89 рубля, курс евро — 60,9 рубля.

    Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что введенные против России санкции навредили самим инициаторам ограничений.