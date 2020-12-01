С предприятий, взявших кредиты на зарплату, начнут собирать долги
Программа действовала с июня до ноября. Кредит складывался из величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. В 2020 году МРОТ равен 12130 рублей.
В базовый период, который действовал до 1 декабря, заемщику не нужно было платить по кредиту. Для займа действовала ставка 2% годовых.
Тем, кому на протяжении всего базового периода удалось сохранить 90% сотрудников и больше, кредит выплачивать не придется. За них заем банку выплатит государство.
Если осталось минимум 80% работников, предпринимателю придется вернуть половину ссуды и процентов по ней.
Тем, кто уволил больше 20% работников, придется в скором времени выплатить кредит по обычной, а не льготной ставке. Три равных платежа должны поступить в банк 28 декабря 2020 года, 28 января 2021 года и 1 марта 2021 года.
Согласно опросу предпринимателей, проведенному в ноябре аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лишь треть бизнесменов, получивших кредит под 2%, заявила, что сможет сохранить численность персонала на 1 декабря.