Мишустина попросили разобраться с полетными ваучерами

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) просит премьер-министра Михаила Мишустина разобраться с выдачей полетных ваучеров вместо возврата денег за отмененные рейсы. Речь идет о билетах, проданных после 1 мая, когда полеты за рубеж уже были приостановлены.

«Авиакомпании осуществляют продажу билетов на несуществующие рейсы, пассажиры приобретают данные билеты и остаются без денег», — сказано в письме ООП, выдержки из которого опубликовали «Известия».

В июле кабмин утвердил постановление, которое разрешает авиакомпаниям при отмене рейса до 1 мая оформлять пассажиру ваучер на будущие перелеты. Ваучер действует в течение трех лет, его номинал равен стоимости сгоревшего билета.

В письме ООП сказано о том, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Азимут» продолжали выдавать ваучеры и после 1 мая. Кроме того, российские перевозчики продавали билеты на рейсы в страны ЕС и США, закрытые с апреля по настоящее время.

К примеру, «Аэрофлот» с начала лета продавал билеты на рейсы в Париж, Берлин, Нью-Йорк, Пекин, Гавану и другие направления с вылетом в августе. В начале месяца в ФАС заявили, что продажа авиабилетов в недоступные страны и предложение вместо денег ваучера может нарушать права пассажиров.