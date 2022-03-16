В России не исключили, что Саудовская Аравия перейдет при расчетах с Китаем на юани

Китай — один из крупнейших импортеров нефти в мире. Поэтому будет неудивительно, если поставляющая КНР топливо Саудовская Аравия перейдет на расчеты в юанях. Некоторые российские компании уже давно придерживаются этой практики. Такое мнение в разговоре с «360» выразил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Процесс перехода на юани по торговле углеводородным сырьем идет не первый год. Ряд российских компаний продают нефть в Китай в юанях с 2014 года», — сказал он.

По его словам, данная практика является отработанной.

«Что касается Саудовской Аравии, то она соревнуется с РФ за первое место по объемам поставок нефти в Китай. Было бы вполне разумно со стороны саудитов перейти хотя бы частично на торговлю в юанях, что позволило бы диверсифицировать валютный поток и расширить их экономические связи с Китаем», — добавил Фролов.

Он не исключил перехода на расчеты в юани и других стран. «Ведь Китай является одним из крупнейших импортеров углеводородного сырья», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что это стремительно растущий рынок. По его предположению, в ближайшие пять лет КНР по объемам потребления нефти догонит США.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Китай и Саудовская Аравия обсуждают переход на расчеты в юанях по сделкам с нефтью. США опасаются, что это плохо отразится на положении доллара.