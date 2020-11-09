Renault назвали крупнейшей в России компанией с иностранным участием

По версии журнала Forbes, выручка «Рено Россия», «АвтоВАЗ» (Groupe Renault) в 2019 году составила 435,5 миллиарда рублей. Компания возглавила топ компаний с иностранным участием в России, потеснив «Ашан», который лидировал с 2016 года.

В рейтинг попали компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам.

Второе место в списке заняла табачная компания «ФМСМ» (Philip Morris International. Ее выручка в прошлом году достигла 333,3 миллиарда рублей.

На третьем месте оказалась «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group), заработавшая в 2019 году 330,9 миллиарда рублей.

Четвертое и пятое место заняли ритейлеры «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin) и «Ашана». Их выручка в минувшем году составила 311,5 и 306 миллиардов рублей соответственно.

В списке пяти лучших бюджетных кроссоверов нынешнего года Renault Kaptur I занял четвертое место.