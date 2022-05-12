Nike расторг сотрудничество с ФК «Спартак»

Компания Nike заявила о прекращении сотрудничества с футбольным клубом «Спартак», спонсорский контракт будет расторгнут. Об этом сообщила пресс-служба московского ФК.

«Компания Nike уведомила ФК „Спартак“ о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом UEFA наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне», — сказано в сообщении.

Руководство коммерческого направления клуба занимается поиском нового поставщика формы.

Nike являлся техническим спонсором красно-белых 17 лет. ФК отметила, что в форме от этой компании футболисты одержали множество побед, в том числе стали победителями чемпионата и Суперкубка России в 2017 году.

В прошедшую среду, 11 мая, «Спартак» обыграл «Енисей» в полуфинале Кубка России со счетом 3:0. Мяч в ворота соперника забили Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Александр Соболев, напомнила «Газета.ru». Финал турнира состоится 29 мая в «Лужниках». Там красно-белые сыграют с московским «Динамо».