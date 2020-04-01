В России вступило в силу постановление об индексации социальных пенсий

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,1%. Повышение затронет порядка четырех миллионов человек.

Одновременно с этим повысятся пенсии по государственному пенсионному обеспечению военных, которые проходили службу по призыву, пенсии участников ВОВ, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также пенсии граждан, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие, пишет РИА «Новости».

Индексация позволит увеличить пенсии почти четырем миллионам пенсионеров, из которых порядка 3,3 миллиона — получатели социальных пенсий, отметил глава Минтруда Антон Котяков. Расходы на индексацию будут равны 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца 2020 года.

В апреле в России ожидается не только индексация социальной пенсии. В этом месяце вступит в силу большинство из предложенных президентом Владимиром Путиным мер поддержки граждан и бизнеса в период коронавируса. При этом, весь апрель большинству россиян, вероятно, предстоит провести дома.