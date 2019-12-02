РЖД запустит платформу для продажи билетов на авто- и авиатранспорт
РЖД в 2020 году запустит цифровую платформу мультимодальных пассажирских перевозок. Об этом рассказал директор компании по IT Евгений Чаркин. Его слова приводит «Коммерсант».
Через платформу мультимодальных пассажирских перевозок можно будет приобрести билеты не только на поезда РЖД и партнерских железных дорог Европы, но и на авто- и авиатранспорт, включая, возможно, такси.
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Общие инвестиции во все IT-проекты долгосрочной программы развития холдинга до 2025 года оцениваются в 220 миллиардов рублей, из них примерно 100 миллиардов рублей будет вложено в цифровую трансформацию.
Холдинг оценивает прямой эффект от нее для своего бизнеса в 153 миллиарда рублей, кумулятивный для экономики России в целом — в 400 миллиардов рублей.
По мнению экспертов, сервис может способствовать цифровизации видов транспорта, которые на сегодняшний день отстают в этой области.