РЖД запустит платформу для продажи билетов на авто- и авиатранспорт

Через платформу мультимодальных пассажирских перевозок можно будет приобрести билеты не только на поезда РЖД и партнерских железных дорог Европы, но и на авто- и авиатранспорт, включая, возможно, такси.

РЖД и Минкомсвязь хотят поддержать сотовых операторов Подробнее

Общие инвестиции во все IT-проекты долгосрочной программы развития холдинга до 2025 года оцениваются в 220 миллиардов рублей, из них примерно 100 миллиардов рублей будет вложено в цифровую трансформацию.

Холдинг оценивает прямой эффект от нее для своего бизнеса в 153 миллиарда рублей, кумулятивный для экономики России в целом — в 400 миллиардов рублей.

По мнению экспертов, сервис может способствовать цифровизации видов транспорта, которые на сегодняшний день отстают в этой области.