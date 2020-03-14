РЖД вернет деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) вернет деньги за невозвратные билеты в случае отказа от поездки. Такое решение приняли из-за отмены массовых мероприятий, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе, возврат можно сделать с 14 марта по 10 апреля. Все пассажиры, которые были вынуждены отказаться от поездки, могут сдать билеты в кассы вокзалов.

Тем, кто находится сейчас на карантине, или только вернулся из стран, где коронавирус широко распространен, разрешили сдать билеты позднее. В подтверждение им нужно будет предоставить медицинскую справку и заплатить комиссию в размере 210 рублей.

С 16 марта Россия ограничивает воздушные перевозки со всеми странами Евросоюза. Исключение составляют рейсы из Москвы в европейские столицы и обратно.

13 марта из-за коронавируса Россия приостановила пропуск граждан Италии через государственную границу.

На текущий момент ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.