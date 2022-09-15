Деньги 15 сентября 2022, 10:51 Поделиться Telegram

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Viber РЖД почти на 10% повысят тарифы на грузоперевозки — СМИ «Коммерсант»: РЖД ради инвестпрограммы повысят грузовые железнодорожные тарифы на 9,8% РИА Новости

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Руководство РЖД решило в 2023 году повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 9,8%, чтобы заработать дополнительные 190 миллиардов рублей на реализацию своей инвестпрограммы. Об этом «Коммерсанту» сообщили одновременно два источника.

В самой компании планы комментировать не стали, однако оба информатора сообщили об индексации тарифов с 1 января 2023 года. Эту идею якобы уже одобрил на совещании 14 сентября первый вице-премьер Андрей Белоусов. Если РЖД повысит тариф на 9,8%, то соберет с отправителей грузов дополнительно почти 190 миллиардов рублей и направит их на реализацию инвестпрограммы.

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В мае программу на этот год сократили с первоначальных 1,028 триллиона до 808 миллиардов рублей. На инвестпрограмму 2023 года компания запланировала потратить 1,23 триллиона рублей, чтобы ускорить развитие Восточного полигона. В него входят БАМ и Транссиб с участком Артышта — Междуреченск — Тайшет.

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Однако РЖД уже повышали тарифы на рекордную величину — на 7,7% в начале года, на 11% с июня. Один из клиентов компании заявил, что любая индексация в будущем году не обоснована.

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