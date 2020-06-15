«Рынок возьмет свое». Депутат Аксаков дал прогноз по ценам на нефть до конца года

Цены на нефть, как и курс рубля, установятся в ближайшем времени, ведь на них влияет не только снижение спроса, но и уменьшение предложения. Об этом «360» сказал депутат Анатолий Аксаков.

«Думаю, что рынок возьмет свое. Возможно снижение спроса, но, видимо, оно будет не таким масштабным как в предыдущий период. Еще действуют механизмы спроса и предложения. Предложение уже начало довольно быстро сокращаться в связи с тем, что многие уходят из-за невыгодной цены с этого рынка, просто сворачивают производство нефти. Этот фактор будет уравновешивать факторы, связанные с пандемией», — отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению Аксакова, в ближайшее время цены на нефть установятся на справедливом уровне и составят около 40 долларов за баррель. В будущем они будут колебаться, но вокруг этой величины.

Вслед за ценой на нефть, отметил депутат, возможны колебания рубля. Аксаков считает, что до конца года курс российской валюты будет держаться примерно на уровне 70 рублей за доллар.

Впрочем, как рассказал Аксаков, из-за снижения цены на нефть российский бюджет уже стал дефицитным.

Бюджет очевидно будет дефицитным, он уже дефицитен, несмотря на то, что до марта был профицит в связи с высокой ценой на нефть. Для того и было придумано бюджетное правило о том, что, когда цены высокие, накапливается подушка безопасности, Фонд национального благосостояния Анатолий Аксаков.

Аксаков заверил, что этой подушки безопасности хватит не только на 2020 год, но и на 2021-й, а к этому времени цены на нефть уже стабилизируются.

Цены на нефть на открытии торгов в понедельник начали со снижения на 3-4%. Сейчас на лондонской бирже ICE Futures нефть марки Brent с поставкой в августе торгуется на уровне 38,21 доллара за баррель, WTI с поставкой в июле — 35,45 доллара.