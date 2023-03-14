Деньги 14 марта 2023, 18:16 Рынок ЦФА достиг миллиардных размеров. Как цифровые активы привлекают ликвидность

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Цифровые финансовые активы — результат эволюции современных технологий. Это цифровое право, за которым могут стоять другие активы: например, металлы, драгоценные камни, нефть, стоимость недвижимости, акции или финансовые обязательства корпораций. ЦФА похожи на классические финансовые инструменты — акции, облигации и т. д., но обращаются не на бирже, а в информационной системе на основе блокчейна.

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В 2021 году в России вступил в силу закон о ЦФА — он разрешает выпуск и обращение таких активов на специальных платформах, регулируемых оператором информационных систем, они поднадзорны Центральному Банку. Первым оператором, получившим одобрение ЦБ РФ на управление информационными системами ЦФА, стала компания «Атомайз» (входит в Группу «Интеррос»). Выпускать ЦФА могут юридические лица и ИП, а торговать могут как организации, так и физические лица (с учетом ограничений для неквалифицированных инвесторов).

Динамику рынка нового инструмента и прогнозы озвучили эксперты по итогам круглого стола «Цифровые финансовые активы — новый инструмент привлечения ликвидности», состоявшегося 14 марта в Общественной палате РФ. В мероприятии приняли участие представители общественности и финансово-технического бизнеса, топ-менеджеры крупных российских компаний и другие эксперты финансового рынка.

«Если резюмировать, этому рынку меньше года, а объем выпусков сейчас, я думаю, под 2 миллиарда совокупно наберется. Это вытекает из решений о выпуске на каждой из площадок, которая уже получила лицензию», — сказала она в ходе встречи в Общественной палате.

«Всего на рынке ЦФА сейчас было глобально 19 выпусков, 11 из них — на платформе „Атомайз“. Объем выпусков именно „Атомайза“ на текущий момент — чуть больше миллиарда рублей. Но для нас и рынка ценен не сам по себе миллиард, как состоявшийся объем, а важен элемент повторяемости, копировать и воспроизводить его могут уже и другие эмитенты, так как механика приобретения стала понятна», — подчеркнула Екатерина Фроловичева.

Выпуски цифровых финансовых активов в РФ происходят менее года, а объем выпусков достиг порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщила генеральный директор «Атомайз» (входит в Группу «Интеррос») Екатерина Фроловичева.

Цифровые финансовые активы, в отличие от наполненной рисками криптовалюты, полностью соответствует требованиям регулятора с точки зрения надёжности. Это тот элемент гаранта, который ищут инвесторы, боящиеся того, что их активы куда-то исчезнут или могут быть выведены незаконным путём.

Генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов отметил: «С принятием закона о ЦФА россияне в ближайшее время смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами (как например, самыми популярными акциями и облигациями), при этом избегая рисков, связанных с традиционными инструментами и минуя посредников финансового рынка. С помощью ЦФА можно разнообразить инвестиционную линейку, чтобы диверсифицировать свой портфель».

Кроме того, технология позволяет дробить ЦФА на небольшие части — поэтому порог входа на этот рынок невысокий, это вновь говорит о доступности нового актива в сравнении с классическими инструментами.

Еще одна причина привлекательности ЦФА для инвесторов — их можно выпустить практически без ограничений на вид актива. Среди уже выпущенных токенов были те, которые обеспечены драгоценными металлами, ранее ни в каком виде не представленными ни в каких биржевых инструментах или банковских продукта — палладий, рутений, иридий.

Директор по ЦФА АО «Джи-групп» Алексей Фатхудинов призвал компании не бояться выходить на новый рынок: «Никто не знает ваш бизнес лучше вас. Не ждите, пока площадки вам что-то предлежат. Фин-тех компании работают с финансами, но если вы сельско-хозяйственный производитель, почему не разработать ЦФА на зерно? Если вы крупный перевозчик, почему бы не проработать ЦФА на какие-то ваши услуги? Законодательство пока позволяет придумать ЦФА практически на что угодно. Кто сейчас займёт эту нишу, кто сейчас протолкнет свои идеи, тот и будет потом с этим работать и этим пользоваться. Этот тот финансовый инструмент, который может сильно сблизить реальный сектор экономики и финансовый рынок, инвесторов, причем максимально быстро и дёшево».

Участники Круглого стола также обсудили, какие вопросы нуждаются в доработке, чтобы оборот нового для страны инструмента продолжал активно расти. Среди них, по словам Дмитрия Ищенко, заместителя генерального директора Ассоциации ФинТех, корректировка налогообложения и учета цифровых прав и создание регуляторных условий для токенизации не обозначенных в Законе о ЦФА активов.

ЦФА — максимально гибкий инструмент для всего рынка: эмитентов, инвесторов, площадок, банков. Обсуждение его на площадке Общественной палаты — шаг вперед, выход на широкую площадку из закрытого мира финансовых инвестиций, который позволит всем участникам извлекать максимум пользы и развивать цифровую экономику в стране. К концу 2023 года при поддержке государства и интересе инвесторов объем рынка может достигнуть десятков миллиардов рублей, а инвесторы получат доступ к новым финансовым инструментам в высокотехнологичной блокчейн-упаковке.