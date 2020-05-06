Рынок аренды жилья в России просел из-за коронавируса

Пандемия коронавируса сильно повлияла на ситуацию со съемным жильем в России. Арендодатели теряют доходы. Ведь часть их старых клиентов не могут платить, а новых найти тяжело.

Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир». Так, за апрель однокомнатные квартиры подешевели в 47 из 70 крупнейших городов. Стоимость аренды двухкомнатного жилья упала в 50 городах, трехкомнатного — в 57.

За апрель съемные «однушки» подешевели в 47 городах из 70 крупнейших, подсчитали аналитики. Ставки аренды «двушек» упали в 50, «трешек» — в 57 городах. Больше всего аренда жилья подешевела в Москве, Подмосковье, Кирове, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове, Уфе, Краснодаре, Волгограде и Сочи.

«Сильнее всего подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках (если не брать Киров и Белгород) и регионах с высокой активностью (Московская область, Сочи)», — резюмировали аналитики.

Они объясняют это тем, что после введения режима повышенной готовности и самоизоляции из этих городов уехали трудовые мигранты. К тому же в этом году нет туристов и приезжающих в командировки людей. В итоге рынок краткосрочной аренды просел.

В мае арендовать однокомнатную квартиру в крупном российском городе в среднем можно за 13,1 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную — 17,4 тысячи, трехкомнатную — 23 тысячи. Эксперты считают, что к июлю цены могут упасть еще на 10-20%. Все будет зависеть от того, когда закончится режим ограничительных мер и люди выйдут на работу. Однако и после начала экономической активности ставки не вернутся на прежний уровень, уверены аналитики.