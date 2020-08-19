Рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные торгов. Издание отметило, что цена акций выросла на 1,2% до 467,84 долларов за единицу. Рост капитализации корпорации связан не только со стабильным спросом на ее продукцию, но и тем, что многие американцы сейчас работают удаленно, и пользуются продукцией и сервисами Apple с большей интенсивностью. С начала года акции корпорации подорожали более чем вдвое.
В начале августа Apple сообщила о росте выручки и прибыли в третьем квартале 2020 года. По итогам трех месяцев, завершившихся 27 июля, выручка увеличилась до 59,7 миллиарда долларов, чистая прибыль — 11,3 миллиарда. В 2019 году выручка Apple составила 53,8 миллиарда долларов, а прибыль — десять миллиардов.
На днях стало известно о конфликте между американской корпорацией и компанией-разработчиком видеоигр Epic Games. Apple удалила игру Fortnite из выдачи App Store за нарушение правил магазина. Компания Epic обратилась в суд с исковым заявлением.