Рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн

Впервые за всю историю американской корпорации Apple ее рыночная капитализация превысила два триллиона долларов. Цена акции корпорации Apple поднялась до 467,84 долларов.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные торгов. Издание отметило, что цена акций выросла на 1,2% до 467,84 долларов за единицу. Рост капитализации корпорации связан не только со стабильным спросом на ее продукцию, но и тем, что многие американцы сейчас работают удаленно, и пользуются продукцией и сервисами Apple с большей интенсивностью. С начала года акции корпорации подорожали более чем вдвое.

В начале августа Apple сообщила о росте выручки и прибыли в третьем квартале 2020 года. По итогам трех месяцев, завершившихся 27 июля, выручка увеличилась до 59,7 миллиарда долларов, чистая прибыль — 11,3 миллиарда. В 2019 году выручка Apple составила 53,8 миллиарда долларов, а прибыль — десять миллиардов.

На днях стало известно о конфликте между американской корпорацией и компанией-разработчиком видеоигр Epic Games. Apple удалила игру Fortnite из выдачи App Store за нарушение правил магазина. Компания Epic обратилась в суд с исковым заявлением.