Рыбаки предупредили о возможной остановке ловли из-за коронавируса

Российские суда, вылавливающие рыбу в Северном бассейне, будут вынуждены остановить промысел из-за карантина иностранных портов. Если карантин продлится до мая, они рискуют лишиться улова на 70 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент Всероссийкой ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев в интервью РБК. Ассоциация уже направила письмо вице-премьеру Андрею Белоусову. Она попросила поддержать рыбную отрасль, в рамках мер, принимаемых для обеспечения устойчивого экономического развития в условиях COVID-19.

Российские суда, добывающие 90% объема в Северном бассейне, не могут войти в иностранные порты для смены экипажа, пополнения снабжения и погрузки-разгрузки. Из-за ситуации с коронавирусом, местные власти ввели ограничение. Но и в российские порты они тоже не могут попасть. Это новые судна, которые куплены и обслуживаются за рубежом. Чтобы войти в отечественный порт, нужно пройти полное таможенное оформление, которое стоит 650 тысяч долларов за каждое судно.

«Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне, где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении. Карантин приведет к тому, что общий недолов рыбы может составить 200-250 тысяч тонн на сумму около 70 миллиардов рублей», — поясняет Зверев.

В письме к Белоусову ассоциация просит с 1 апреля 2020 года временно разрешить этим судам, заходить в российские порты без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.

Ранее депутаты Алтайского Заксобрания внесли в Госдуму законопроект о рыболовстве в Западной Сибири. Согласно ему, договоры о предоставлении участков для любительской ловли рыбы будут сохранены.