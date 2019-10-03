«Русское чудо»: число безналичных платежей в РФ выросло в 30 раз

Выручка на восточноевропейском рынке карточных платежей будет расти до 2028 года на 7,4% ежегодно. Его локомотивом специалисты называют Россию, где произошло «чудо» в сфере карточных платежей.

Причиной подобного явления стали три слагаемых — дешевое розничное финансирование, высокая концентрация рынка и крупные инвестиции в технологии. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Эксперты подсчитали, что в период с 2010 по 2018 годы объем платежей в стране в среднем вырос на 22,1%. Начиная с 2019 и вплоть до 2028 года он снизится до 11,8%. При этом Россия сохранит свое лидерство среди 58 стран, отмеченных в докладе BCG.

В Европе карточные платежи будут расти на уровне 5,9% в год. Если на западноевропейском рынке в прогнозе упомянуты 5%, то на восточноевропейском — 7,4%. Такой результат возможен в основном из-за показателей РФ.

СМИ: лимиты по кредиткам в России снизились Подробнее

Число безналичных карточных транзакций в России за последние восемь лет увеличилось почти в 30 раз. В 2010-м их было 5,8 на человека в год, а в 2018-м — уже 172.

В BCG отметили, что из-за «российского чуда» страна выбилась в лидеры среди европейских государств по количеству операций, совершенных с использованием цифровых кошельков. Она также является первой в мире по числу защищенных токенизированных транзакций.

По мнению специалистов, адаптация бесконтактных платежей и оплаты при помощи смартфонов в РФ тоже прошла лучше, в отличие от других государств.