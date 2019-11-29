«Русский стандарт» на 29% увеличил прибыль по МСФО

По итогам трех кварталов 2019 года у банка «Русский стандарт» на 29% выросла прибыль по МСФО, она составила 5 072 млн руб. По итогам аналогичного периода 2019 года прибыль составляла 3 946 млн руб.

Кредитный портфель «Русского стандарта» увеличился на 14,5 млрд руб. (16%) по сравнению с тремя кварталами 2018 года. По итогам трех кварталов 2019 года чистая процентная маржа выросла с 8,3% до 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Доходность капитала (RoE) остается выше 27% по итогам трех кварталов 2019 года.

«Рост кредитного портфеля физических лиц стал возможен, в том числе, благодаря обновлению продуктовой линейки. Например, постоянной работе над такими популярными финансовыми услугами как кредиты наличными, включая предложение лучшей ставки конкретному клиенту по технологии Risk-Based Pricing. А также была усовершенствована рассрочка: теперь ее можно оформить на 24 месяца на любую покупку по кредитной карте. В третьем квартале мы запустили кредитную карту с возможностью пользоваться кредитными средствами 100 дней без процентов — Platinum 100, а также другие удобные и актуальные сервисы и услуги», — заявил председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов.

Рост чистого процентного дохода за вычетом резервов на обесценение по итогам трех кварталов 2019 года составил 24,3% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Процентный доход составил 30,6 млрд руб., увеличившись на 8,6% по сравнению с тремя кварталами 2018 года. Процентный расход составил 12,7 млрд руб., снизившись на 6,6% по сравнению с годом ранее. Динамично растут комиссионные доходы (10,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Расходы на резервы составили 3,7 млрд руб. за три квартала 2019 года стоимость риска практически не изменилась — 4,0% по сравнению с 3,9% за аналогичный период 2018 года при значительном росте качественного кредитного портфеля, что обусловлено консервативным подходом банка к оценке рисков в текущей и прогнозируемой экономической ситуации. Низкорисковая бизнес-модель «Русского стандарта» не предполагает взрывного роста продаж кредитных продуктов. Цель — плавный, устойчивый рост качественного кредитного портфеля.

Рост при сохранении хорошего качества портфеля говорит об успехе реализуемой банком стратегии развития бизнеса. В части возвращения долгов банк сфокусировался на развитии собственной службы Collection, что позволило поддерживать долю NPL в портфеле физлиц на невысоком уровне 7,9% при высоком покрытии их резервами — 164%.

Банк ориентирован на депозиты физлиц как на основной источник фондирования, и использует сделки РЕПО для поддержания краткосрочной и среднесрочной ликвидности. В настоящее время банк «Русский стандарт» располагает значительным запасом ликвидности для развития бизнеса.

««Русский стандарт» запустил для своих клиентов инновационные сервисы, которые сделают обслуживание еще более выгодным и комфортным: для физических лиц банк запустил ипотеку, начал выпускать дебетовые карты «Мир», разработал мобильное приложение для предоплаченных карт. Кроме того, банк провел самое масштабное обновление мобильного приложения RSB Mobile: теперь доступны С2С переводы через Систему быстрых платежей, мобильный банк научился делать с QR-кодами все популярные операции, включая оплату через СБП, а также клиенты могут загружать чеки (которые не отобразились автоматически) в приложение. Банк «Русский стандарт» закончил оснащение собственной сети бесконтактными банкоматами.

Новые финансовые технологии мы разработали и для клиентов по эквайрингу. Вместе с «Ростелекомом» мы внедрили сервис оплаты покупок в магазинах с использованием технологии распознавания лица (при помощи биометрических данных, полученных из Единой биометрической системы). Реализована возможность приема оплаты через СБП как по статическому QR-коду, который особенно удобен для благотворительных пожертвований, так и по динамическому — он пользуется популярностью у крупнейших розничных ритейлеров. В сегменте e-commerce мы также запустили решение, при котором QR-код используется для онлайн-оплаты на сайте продавца, внедрив технологию у лидеров рынка. Благодаря эквайрингу банка частные инвесторы получили возможность пополнять брокерские счета с использованием СБП. А также вместе с международной платежной системой Visa в России запущен сервис безналичной оплаты чаевых», — рассказывает председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов.

АО «Банк Русский Стандарт» был основан в 1999 году одним из крупнейших российских предпринимателей — Рустамом Тарико. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 года.